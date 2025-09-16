A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI UDINE NORD
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI UDINE NORD
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione del sottopasso “Località Branco”, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Udine nord, in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Tarvisio, percorrere la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e la SP49 Osovana ed entrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo;
in uscita per chi proviene dalla A4, uscire alla stazione di Udine sud e percorrere la SS13 Pontebbana per raggiungere le località desiderate.