A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PONTEBBA
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Udine, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica in direzione Tolmezzo ed entrare in A23 a Carnia;
in uscita per chi proviene da Tarvisio, i veicoli leggeri dovranno uscire a Tarvisio nord e proseguire sulla SS13 Pontebbana, in direzione delle località di proprio interesse, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto.