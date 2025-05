A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GEMONA OSOPPO

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Udine, proseguire sulla SP49 Osovana verso Gemona, immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Udine ed entrare in A23 a Udine nord;

in uscita per chi proviene da Tarvisio, anticipare l’uscita alla stazione di Carnia, proseguire sulla SS52 Carnica verso Tarvisio e sulla SS13 verso Udine, fino all’allacciamento con la SP49 Osovana e raggiungere le località desiderate.