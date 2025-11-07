A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER DUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PONTEBBA PROVENENDO DA UDINE
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 00:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in uscita per chi proviene da Udine/A4 Torino-Trieste.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Carnia.