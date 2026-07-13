A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TARVISIO NORD
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TARVISIO NORD
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, dalle 20:00 di giovedì 16 alle 1:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Tarvisio nord, in uscita per chi proviene dal confine di Stato, per consentire lavori di manutenzione viadotto di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire al precedente svincolo di Arnoldstein, in territorio austriaco e proseguire sulla SS13 in direzione Udine, per raggiungere le diverse località.