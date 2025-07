A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI GEMONA OSOPPO

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di domenica 6 alle 4:00 di lunedì 7 luglio, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Tarvisio: Carnia;

in uscita per chi proviene da Udine: Udine nord.