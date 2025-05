A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MALBORGHETTO VALBRUNA

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria Obuas, sarà chiuso lo svincolo di Malborghetto Valbruna, in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, dalle 10:00 di lunedì 26 alle 8:00 di mercoledì 28 maggio.

In alternativa, proseguire sulla A23 e uscire a Tarvisio sud, per raggiungere le località desiderate.