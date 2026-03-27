A23 UDINE-TARVISIO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA PER TRE ORE NOTTURNE TRATTO UDINE NORD-GEMONA OSOPPO VERSO TARVISIO

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, la chiusura del tratto compreso tra Udine nord e Gemona Osoppo, verso Tarvisio, inizialmente prevista dalle 22:00 di lunedì 30 alle 1:00 di martedì 31 marzo, sarà invece effettuata dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 1:00 di mercoledì 1 aprile, per lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, in tale orario, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ledra est”, mentre le aree di parcheggio “Cormor est” e “Rio Gelato est” saranno chiuse dalle ore 12:00 di martedì 31 marzo alle ore 1:00 di mercoledì 1 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS13 Pontebbana verso Tarvisio e SP49 Osovana, e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.