A23 UDINE-TARVISIO: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CONFINE DI STATO VERSO L’AUSTRIA

Roma, 5 agosto 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, è stato aggiornato l’orario di chiusura del tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l’Austria.

Il suddetto tratto sarà chiuso nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 agosto, con orario 22:00-6:00, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Tarvisio nord verso l’Austria e non saranno raggiungibili l’area di servizio “Fella est” e l’area di parcheggio “La Foresta est”.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, dovranno immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, fino al valico di Coccau, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso il piazzale Interporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto; -per la chiusura dell’entrata di Tarvisio nord verso l’Austria: percorrere la SS13 Pontebbana verso il confine di Stato e, attraversato il valico di Coccau, proseguire in territorio austriaco.