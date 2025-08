A23 UDINE-TARVISIO: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CONFINE DI STATO-PONTEBBA VERSO UDINE

Roma, 6 agosto 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, è stato aggiornato l’orario di chiusura del tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba, verso Udine. Il suddetto tratto sarà chiuso dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 agosto, per lavori di manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, in entrata verso Udine.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria, uscire in territorio austriaco, allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 alla stazione di Pontebba;

i veicoli pesanti dovranno obbligatoriamente sostare presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino alla stazione di Pontebba, sulla A23, da dove si potrà entrare in autostrada e proseguire verso Udine.