A23 UDINE NORD-TARVISIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA TARVISIO NORD E TARVISIO SUD VERSO UDINE

Roma, 15 giugno 2026 – Alle 19:15 circa, sulla A23 Udine Nord-Tarvisio è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud, verso Udine, a causa di un mezzo in avaria all’altezza del km 111 all’interno di un cantiere in cui il traffico transita su una corsia in deviazione in carreggiata opposta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9 Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, agli utenti diretti verso Udine si consiglia di uscire alla stazione di Tarvisio Nord, percorrere la SS13 e rientrare in A23 a Tarvisio Sud.