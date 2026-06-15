A23 UDINE NORD-TARVISIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TARVISIO NORD E TARVISIO SUD VERSO UDINE
A23 UDINE NORD-TARVISIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TARVISIO NORD E TARVISIO SUD VERSO UDINE
Roma, 15 giugno 2026 – Verso le 20:00, sulla A23 Udine Nord-Tarvisio è stato riaperto il tratto compreso tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud verso Udine precedentemente chiuso a causa di un mezzo in avaria all’altezza del km 111, all’interno di un cantiere in cui il traffico transita su una corsia in deviazione in carreggiata opposta.
Al momento, in corrispondenza del cantiere, non si registrano turbative alla viabilità.