A16 NAPOLI-CANOSA: TEMPORANEMANETE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BAIANO E TUFINO IN DIREZIONE NAPOLI
Roma, 20 settembre 2025 – Poco dopo le ore 13:45, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baiano e Tufino in direzione Napoli a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del km 25.
In corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dai Vigili del Fuoco oltre ai quali sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in viaggio verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Baiano, si consiglia di rientrare in A16 a Tufino in direzione Napoli.