A16 NAPOLI-CANOSA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA OVEST E CANDELA VERSO NAPOLI

Roma, 22 settembre – Sulla A16 Napoli-Canosa nel tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela verso Napoli è stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo proveniente da un incidente fuori le competenze autostradali.

Attualmente sul luogo dell’evento si registra 1 km di coda e sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Candela.