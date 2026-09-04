A16 NAPOLI-CANOSA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BENEVENTO E AVELLINO EST IN DIREZIONE NAPOLI

Roma, 4 settembre 2026 – Alle ore 10:00 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 60+700, all’interno della galleria Montemiletto, che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico risulta bloccato in direzione Napoli e si registra 1km di coda.





Gli utenti diretti a Napoli devono uscire a Benevento, immettersi sulla SS7 Appia seguendo le indicazioni per Pratola Serr, proseguire poi in direzione Avellino e rientrare in A16 ad Avellino Est.