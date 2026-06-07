A16 NAPOLI-CANOSA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BENEVENTO E AVELLINO EST IN DIREZIONE NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BENEVENTO E AVELLINO EST IN DIREZIONE NAPOLI
Roma, 7 giugno 2026 – Alle ore 9:45 circa, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 56.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Napoli.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in viaggio verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Benevento, si consiglia di percorrere la SS7 in direzione di Pratola Serra, proseguire in direzione Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.