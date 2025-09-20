A16 NAPOLI-CANOSA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TUFINO E L’ALLACCIAMENTO A16/A30 IN DIREZIONE NAPOLI

Roma, 20 settembre 2025 – poco dopo le ore 14:30, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Tufino e l’allacciamento A16/A30 in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 25.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda verso Napoli.