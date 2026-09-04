A16 NAPOLI-CANOSA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BENEVENTO E AVELLINO EST IN DIREZIONE NAPOLI

Roma, 4 settembre 2026 – Alle ore 13:15 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 60+700, all’interno della galleria Montemiletto, che aveva visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti e un furgone.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Napoli e si registrano 6 km di coda, con tendenza alla diminuzione.