A16 NAPOLI-CANOSA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BENEVENTO E AVELLINO EST IN DIREZIONE NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BENEVENTO E AVELLINO EST IN DIREZIONE NAPOLI
Roma, 7 giugno 2026 – Alle ore 12:00 circa, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 56.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in diminuzione verso Napoli.