A16 NAPOLI-CANOSA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli, che erano previste nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 novembre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.