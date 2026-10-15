A16 NAPOLI-CANOSA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA

Roma, 15 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa è stata annullata la chiusura del tratto tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre.

Di conseguenza saranno regolarmente aperte le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.