A16 NAPOLI-CANOSA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
A16 NAPOLI-CANOSA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
Roma, 1 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 1, alle 6:00 di mercoledì 2 settembre.
Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.