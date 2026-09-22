A16 NAPOLI-CANOSA: REGOLARMENTE APERTA L’AREA DI SERVIZIO CALAGGIO SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI

Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stato annullato il provvedimento di deviazione di carreggiata, che era previsto dalle 21:00 di questa sera, martedì 22, alle 6:00 di mercoledì 23 settembre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel tratto compreso tra Vallata e Lacedonia, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre, per lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata saranno chiuse in entrata verso Napoli e le stazioni di Lacedonia e Vallata non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Canosa/A14.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.