A16 NAPOLI-CANOSA: FINE CODA PER MATERIALI DISPERSI NEL TRATTO COMPRESO TRA LACEDONIA E GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI

Roma, 3 agosto 2026 – Alle ore 15:15 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Lacedonia e Grottaminarda verso Napoli , sono terminate le code precedentemente registrate a causa di materiali dispersi in carreggiata all’altezza del km 100 e all’altezza del km 92.

All’altezza del km 92 è stato installato un cantiere di ripristino, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

Al momento si segnalano rallentamenti nel tratto compreso tra Vallata e Grottaminarda verso Napoli.