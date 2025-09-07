A16 NAPOLI-CANOSA: DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 7,5t ALLA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
Roma, 7 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lo svolgimento di attività propedeutiche ai lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo della stazione di Grottaminarda, da venerdì 5 settembre vige il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 t, in entrata per chi è diretto verso Canosa e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento.