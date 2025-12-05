A16 NAPOLI-CANOSA: CONFERMATA STANOTTE LA CHIUSURA DEL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI. CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 5 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previste dalle 22:00 di questa sera venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, per lavori di pavimentazione.
In tale orario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-chiusura del tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra, proseguire su viale Ponente e sulla SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 alla stazione di Candela, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Napoli;
-chiusura della stazione di Candela, in entrata verso Canosa/A14 e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Canosa/A14: Cerignola ovest;
in uscita da Napoli: anticipare l’uscita alla stazione di Grottaminarda, al km 81+700, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Bovino percorrere la SR1 fino ad arrivare a Candela. Il traffico locale, dopo l’uscita a Grottaminarda, potrà percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita.