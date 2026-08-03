A16 NAPOLI-CANOSA: CODA PER MATERIALI DISPERSI NEL TRATTO COMPRESO TRA LACEDONIA E GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CODA PER MATERIALI DISPERSI NEL TRATTO COMPRESO TRA LACEDONIA E GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI
Roma, 3 agosto 2026 –Alle ore 13:30 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Grottaminarda verso Napoli si registrano 10 km di coda a causa di materiali dispersi in carreggiata all’altezza del km 100 e all’altezza del km 92.
Nel tratto interessato attualmente il traffico transita su una corsia per consentire le operazioni di pulizia del manto stradale.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
È in corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte del personale ASPI.
Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 verso località di Ponte Bovino, proseguire sulla SS90 seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e fare rientro in A16 alla stazione di Grottaminarda.