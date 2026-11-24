A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE STAZIONE DI GROTTAMINARDA

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre;

-dalle 21:00 di sabato 28 alle 10:00 di domenica 29 novembre;

-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Canosa: Candela;

in uscita per chi proviene da Napoli: Benevento.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.