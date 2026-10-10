A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LACEDONIA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LACEDONIA
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle tre notti di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vallata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.