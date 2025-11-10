A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 11 e mercoledì 12 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Candela, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda.
