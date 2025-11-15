A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BENEVENTO
Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Benevento, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, uscire alla stazione di Grottaminarda, al km 81+700 e percorrere la SS90 in direzione SS7 Nazionale delle Puglie fino a Benevento.