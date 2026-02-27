A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BENEVENTO
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della scarpata, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Benevento, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90 in direzione SS7 Nazionale delle Puglie fino a Benevento.