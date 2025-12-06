A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BENEVENTO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BENEVENTO
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiusa la stazione di Benevento, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 21:00-6:00;
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda e percorrere la SS90 in direzione SS7 Nazionale delle Puglie, fino a Benevento.