A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI AVELLINO OVEST E TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI AVELLINO OVEST E TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI
Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Avellino est;
-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano, attraversare i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano e rientrare in A16 alla stazione di Baiano, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.