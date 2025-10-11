A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TUFINO-ALLACCIAMENTO A30 CASERTA-SALERNO VERSO NAPOLI

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione, nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Tufino e l’allacciamento A30 Caserta-Salerno, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Tufino, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Nola ed entrare in A30 alla stazione di Nola, per poi proseguire verso Caserta o Salerno o in A16 verso Napoli.