A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest, in entrambe le direzioni Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto in direzione di Canosa/A14 e Ofanto nord, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni per A16 Napoli-Bari, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra e immettersi su viale di Ponente, raggiungere la SP95 Candela-Cerignola, proseguire in direzione di Candela e rientrare sulla A16 attraverso la stazione di Candela;

-nelle tre notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra, proseguire su viale Ponente e sulla SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 alla stazione di Candela.