A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST E USCITA STAZIONE DI CANDELA

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Candela, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda.