A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire seguire attività di ispezione delle gallerie “Pratola Serra”, “Orno”, “Sant’Elena”, “Montemiletto” e “San Nicola”, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino e Benevento, in entrambe direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento;

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto Benevento-Avellino est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136 e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.