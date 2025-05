A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI VALLATA, LACEDONIA, GROTTAMINARDA , BENEVENTO E AVELLINO EST

Roma, 28 maggio 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lacedonia o di Grottaminarda;

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 maggio, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Candela o di Vallata;

-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vallata o di Benevento;

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o di Grottaminarda;

-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 giugno sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o di Avellino ovest.