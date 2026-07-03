A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI VALLATA E LACEDONIA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI VALLATA E LACEDONIA
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7luglio, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottaminarda o di Lacedonia;
-dalle 21:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa: Candela;
in uscita per chi proviene da Napoli: Vallata;
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Vallata;
in uscita per chi proviene da Canosa: Candela.