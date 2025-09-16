A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI POMIGLIANO,TUFINO E BAIANO
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: percorrere la SS162 Dir in direzione di Napoli;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra Afragola, sulla A1 Milano-Napoli;
-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Baiano, sulla stessa A16;
-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Tufino;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Avellino ovest.