A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI POMIGLIANO, TUFINO, BAIANO, AVELLINO OVEST E AVELLINO EST
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Napoli: percorrere la SS162 Dir verso Napoli;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra/Afragola, sulla A1 Milano-Napoli e seguire le indicazioni per Pomigliano;
-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Baiano, sulla stessa A16;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Tufino;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Avellino ovest;
-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Baiano,
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Avellino est;
-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Avellino ovest;
in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Canosa: Benevento.