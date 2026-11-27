A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI LACEDONIA, BENEVENTO, GROTTAMINARDA E AVELLINO EST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI LACEDONIA, BENEVENTO, GROTTAMINARDA E AVELLINO EST
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa: Candela;
in uscita per chi proviene da Napoli: Vallata;
-dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o di Grottaminarda;
-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o di Vallata;
-dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino ovest o di Benevento.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.