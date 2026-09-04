A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GROTTAMINARDA, AVELLINO EST, BENEVENTO E VALLATA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GROTTAMINARDA, AVELLINO EST, BENEVENTO E VALLATA
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o Vallata;
-dalle 21:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino ovest o Benevento;
-dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o Grottaminarda;
-dalle 21:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottaminarda o Lacedonia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.