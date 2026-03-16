A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BENEVENTO, GROTTAMINARDA, VALLATA E LACEDONIA

Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o di Grottaminarda;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o di Vallata;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottaminarda o di Lacedonia;

-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vallata o di Candela.