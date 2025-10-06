A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BENEVENTO, GROTTAMINARDA E VALLATA
Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o Grottaminarda;
-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o Vallata;
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lacedonia o Grottaminarda.