A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BENEVENTO E GROTTAMINARDA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BENEVENTO E GROTTAMINARDA
Roma, 7 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Avelino est;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Grottaminarda;
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avelino est o di Grottaminarda;
-dalle 21:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o di Vallata.