A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AVELLINO OVEST, BAIANO, TUFINO E POMIGLIANO

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 luglio, sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o di Baiano, sulla stessa A16;

-dalle 21:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino o di Avellino ovest, sulla stessa A16;

-dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Canosa/A14: Baiano, sulla stessa A16;

in uscita per chi proviene da Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;

-dalle 21:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;

in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Baiano, sulla stessa A16;

-dalle 21:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 luglio, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia:

in entrata verso Napoli, percorrere la SS162 Dir verso Napoli;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;

in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra Afragola, sulla A1 Milano-Napoli (asse mediano).