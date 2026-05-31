A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AVELLINO OVEST, AVELLINO EST, VALLATA, BAIANO E LACEDONIA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AVELLINO OVEST, AVELLINO EST, VALLATA, BAIANO E LACEDONIA
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 4 GIUGNO
-sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Baiano;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Avellino est.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 5 GIUGNO
-sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Avellino ovest;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Benevento;
-sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Grottaminarda;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Lacedonia.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 5 ALLE 6:00 DI SABATO 6 GIUGNO
-sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Tufino;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Avellino ovest;
-sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Vallata;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Candela.