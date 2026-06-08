A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TUFINO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TUFINO
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Tufino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Baiano;
-dalle 21:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiusa in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Nola, sulla A30 Caserta-Salerno.